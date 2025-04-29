В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Мурманской области состоится более 300 мероприятий

Всего в течение года к юбилейной дате с учётом муниципальных инициатив реализуется свыше 1000 культурно-массовых событий. О ключевых событиях в рамках вчерашнего оперативного совещания сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

«3 мая на многофункциональной площадке напротив мемориального комплекса «Долина Славы» пройдёт уникальная выставка, где участники смогут познакомиться с историей войны через различные тематические экспозиции. В связи с проведением мероприятий будет временно закрыто движение по автодороге Р-21 «Кола», – сообщила Оксана Демченко.

Так, перекрытия будут введены для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км в период с 10.00 до 17.30; для грузового транспорта на участке с 1429 по 1471 км в период - с 8.00 до 18.30. На время действия ограничений движение организуют по объездному маршруту. Проезд организованных групп будет осуществляться по пропускам.

«Важным событием станет торжественное собрание «Север помнит», которое пройдёт 7 мая в Мурманском областном драматическом театре. 9 мая в 10.00 на проспекте Ленина состоится военный парад. После его завершения пройдёт акция «Бессмертный полк», – отметила первый вице-губернатор.

Каждый муниципалитет региона подготовил свою программу, включая различные культурные мероприятия, выставки и акции, которые объединят жителей региона. Так, глава города Мурманска Юрий Сердечкин сообщил, что 6 мая областной центр отметит ещё один юбилей – 40 лет со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой».

«В 16.00 в кинотеатре «Мурманск» творческие коллективы представят зрителям театрализованный киноконцерт «О подвиге, о доблести, о славе». На концерте наградим победителей онлайн-конкурса «Мурманск – луч звезды победы. 9 мая с 11.00 до 14.00 в сквере у ДК. им. С.М. Кирова состоится полюбившееся мурманчанам и гостям нашего города театрализованное представление «Сквер Победы», подготовленное педагогами и учащимися образовательных учреждений города. Также выступят военный оркестр, коллектив «Щербакофф-бэнд», будет работать полевая кухня. На улице Пушкинской будет представлена выставка военной техники. Праздничные программы пройдут также во всех округах города Мурманска», – отметил он.

Подробнее о мероприятиях рассказала министр культуры Ольга Обухова.

«Традиционно большой блок пройдёт в учреждениях культуры региона: в библиотеках, музеях, домах и дворцах культуры, детских школах искусств», – рассказала глава профильного ведомства. Областные учреждения культуры подготовили масштабную программу. 30 апреля в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, 3-й этаж) откроется выставка «Территория Победы. ХХ век 1941-1945» с уникальной кинохроникой и работами фронтовых фотокорреспондентов. 7 мая в 17.00 в главном здании областного художественного музея откроется выставка графики и декоративно-прикладного искусства «Война. Победа. Мир».

Со 2 мая в областном краеведческом музее начнёт работу экспозиция «Фронтовые письма», которая посвящена личным историям участников Великой Отечественной войны через подлинные фронтовые письма. 10 мая в 11.00 музей приглашает на уникальную автобусную экскурсию «Дорогой памяти» по местам боев в Долине Славы. Билеты доступны по «Пушкинской карте», точка сбора экскурсионной группы - у входа в музей. В часы его работы будут проходить экскурсии по залам музея, два из которых посвящены периоду военной истории Заполярья. Музей будет работать во все праздничные дни с 11.00 до 20.00 (касса работает до 19.00), кроме 5 мая.

Областные и муниципальные библиотеки также подготовили насыщенную программу: тематические выставки, литературно-музыкальные вечера, лекции, патриотические акции и многое другое. На базе специальной библиотеки 3 мая в 14.00 откроется ещё одна тематическая выставка «Символ Победы и мужества». В экспозиции представлены уникальные работы мурманского фотографа, ветерана Мурманского морского торгового порта Юрия Шумилкина.

Театры, филармония, дворцы и дома культуры региона также подготовили специальные программы. 9 мая в 14.00 и 17.00 на малой сцене областного драматического театра покажут спектакль «Спасите Лёньку!» о блокадном Ленинграде. 11 мая в 14:00 в сквере у театра пройдет концерт «Поют артисты о войне», где прозвучат песни военных лет, прочитают стихотворения советских поэтов и письма с фронта. В областном театре кукол с 6 по 8 мая в 19.00 пройдут постановки «Эшелон» и «Горькая память войны», а также концертная программа «Стоит над горою Алёша».

10 и 11 мая в 18.00 областная филармония представит концерты заполярного оркестра народных инструментов «Полярис» и государственного камерного джазового оркестра имени Олега Лундстрема «Память сердца». Дворец культуры имени С.М. Кирова организуют творческую программу «Культурный десант» в воинских частях и госпиталях. Мурманский колледж искусств приглашает 5 мая в 18.00 на праздничный концерт «Победный май», где музыкальную программу представят студенты и преподаватели.

«Отмечу, что в преддверии 9 мая в регионе проходит масштабная программа патриотических мероприятий, направленных на вовлечение школьников и молодёжи в празднование Великой Победы», — рассказала Ольга Обухова.

7 мая в образовательных организациях в Ловозере и Мончегорске откроются «Парты Героев», а в Полярных Зорях, Апатитах и Мончегорске откроют муралы «Лица Героев». С 28 апреля по 3 мая состоится региональный этап всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок», в котором примут участие 60 юных северян. В молодёжных пространствах «СОПКИ» и учреждениях молодёжной политики пройдёт свыше 80 мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: краеведческие беседы, тематические выставки, интеллектуальные викторины, патриотические квесты и квизы, кинопросмотры, серия тематических арктических диалогов с представителями поискового движения Мурманской области, участниками СВО.

Ключевые события пройдут 3 мая в 12.00 в Долине Славы. Запланированы торжественный митинг, реконструкция «Фронт.Тыл.Победа» с полевым госпиталем и партизанской деревней, а также выставка современной военной техники. Ожидается более пяти тысяч участников.

В Североморске 8 мая в 12.00 на Приморской площади состоится зажжение «Огня памяти», а также развернут самую большую копию Знамени Победы. 9 мая в 10.00 пройдёт торжественный парад, памятно-мемориальные и праздничные мероприятия. В это же день в 10.00 в Кандалакше пройдёт торжественное шествие войск местного гарнизона с участием военной техники.

Также министр напомнила, что все северяне активно принимают участие в традиционных ежегодных федеральных акциях: «Георгиевская лента», «Стена памяти», «Красная гвоздика», «Окна Победы» и других.

«Кроме того, в начале мая мы запускаем проект «Троллейбус Победы». На линии будет работать семь брендированных троллейбусов по маршрутам №3, 4 и 6. Экскурсии будут проходить в формате аудиогида и с экскурсоводом попутчиком», – отметила министр культуры.

Напомним, что в Мурманской области также заработала акция «Автобус Победы», организованная АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Российским военно-историческим обществом.

Также с 28 апреля по 11 мая северяне и гости города смогут посетить иммерсивные спектакли-экскурсии, посвящённые военной истории Мурманска. Подробности и обязательная предварительная регистрация – на сайте организаторов: шагайислушай.рф

«Главное сейчас — информировать северян о предстоящих праздничных мероприятиях. Их запланировано очень много, все они интересные, и важно вовлечь как можно больше людей. И, конечно, коллеги, особое внимание следует уделить вопросам безопасности», — подытожила Оксана Демченко.

Во всех муниципалитетах, помимо торжественных мероприятий, запланирована своя насыщенная культурная программа. Подробнее о мероприятиях можно узнать на официальных ресурсах областного правительства, а также на региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша» в специальной подборке.