В честь Дня работника культуры в Мурманской области пройдут более 70 праздничных мероприятий

Подготовку к празднованию Дня работника культуры в Мурманской области и реализацию профильных проектов обсудили сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Глава региона отметил, что профессиональный праздник деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и других учреждений имеет особое значение для Кольского Заполярья. Сегодня в сфере культуры трудятся более двух тысяч специалистов.

«В Мурманской области активно развиваются творческие коллективы, креативные индустрии, объекты культуры, в том числе современное искусство. Мы вкладываем и в обновление инфраструктуры: за последние шесть лет отремонтировано 117 объектов культуры, завершена реконструкция краеведческого музея, драмтеатра, театра кукол в Мурманске, открыты 33 модельные библиотеки и 13 виртуальных концертных залов. Мы стремимся создать для наших специалистов комфортные условия работы, отвечающие современным требованиям», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что в преддверии профессионального праздника с 24 по 27 марта во всех муниципалитетах Мурманской области запланировано более 70 праздничных мероприятий: выставки, концерты, гастроли и творческие вечера. Ключевым событием деловой программы станет расширенное заседание коллегии министерства культуры региона, где обсудят вопросы развития отрасли и планы на будущее.

Также на оперативном совещании Андрей Чибис рассказал о реализации нового регионального проекта «Библиопродлёнка».

«Проект уже запущен в девяти библиотеках Мурманской области и рассчитан на младших школьников: после занятий дети могут прийти в библиотеку, сделать уроки, принять участие в мастер-классах и находиться под присмотром специалистов. «Библиопродлёнка» будет работать до конца мая за исключением каникул. Дальше будем смотреть за экспериментом и расширять в случае необходимости», – сказал губернатор.

Подробный доклад о мероприятиях, приуроченных ко Дню работника культуры, на оперативном совещании представила профильный министр Ольга Обухова.

