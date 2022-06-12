В честь Дня России гигантский российский флаг взвился над главной базой Северного флота

Сегодня утром в честь государственного праздника – Дня России на всех боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота были вместе с Андреевским флагом были подняты российский триколор и флаги расцвечивания.

Гигантский российский флаг взвился над главной базой Северного флота – городом Североморском. Церемония его подъёма на флагштоке мыса Алыш состоялась также в 9 часов.

На церемонии присутствовали глава ЗАТО Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и заместитель начальника военно-политического управления флота капитан 1 ранга Андрей Сизов.

Чести поднять увеличенную копию государственного флага России были удостоены североморские юнармейцы.

- В этом году суть и значение Дня России для нас приобретают особый смысл. В многонациональной стране – единый народ. Именно в единстве - сила. Отбросив все споры и разногласия, вместе мы можем преодолеть любые трудности и невзгоды, защитить интересы страны и интересы русских людей. Поздравляю всех с праздником! Желаю нашей любимой Родине развития и процветания, а нам, жителям России, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой, - выступая на митинге, сказал руководитель Североморска Олег Прасов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12440-den-rossii-v-severomorske-nachalsya-s-podema-gosudarstvennogo-flaga/