В честь Дня воздушно-десантных войск в Мурманске стартовал автопробег

Перед автопробегом в аллее славы возле Театра Северного флота прошёл торжественный митинг. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, ветераны боевых действий, представители общественных и молодёжных организаций, мурманчане.

Сергей Дубовой отметил, что Россия была и остаётся великой страной и немалая заслуга в этом принадлежит тем, кого по праву называют «элитой Вооруженных Сил РФ» – воздушно-десантным войскам:

— Быть элитой – это огромная честь, которую воины в голубых беретах заслужили своими боевыми подвигами. Вы там, где опасно, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, доблесть и отвага. Вы всегда на переднем фланге. Так было в годы Великой Отечественной войны, так есть сегодня. В ходе специальной военной операции воины-десантники демонстрируют стойкость, взаимовыручку и профессионализм. Это визитная карточка «крылатой пехоты».

Слова благодарности спикер адресовал ветеранам ВДВ за неравнодушие, активную жизненную позицию и весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Парламентарий подчеркнул, что автопробег – реальный патриотический проект, который объединил все поколения мурманчан в уважении к славной истории и героизму воинов Воздушно-десантных войск. Он пожелал участникам хорошего старта и лёгкой дороги.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов в память о земляках, погибших при исполнении воинского долга и защите интересов Отечества.