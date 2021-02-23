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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.21 14:00

В честь Дня защитника Отечества Мурманск впервые принял участие в акции «Выстрел Памяти»

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Мурманске с площадки мемориала Защитникам советского Заполярья ровно в полдень был произведён одиночный артиллерийский выстрел в память о героях, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом Мурманск присоединился к акции «Выстрел Памяти». Акция, стартовавшая в 2017 году в городе воинской славы Калач-на-Дону, на Севере прошла впервые. По замыслу, символические орудийные выстрелы должны стать непременным атрибутом Дня Победы и других памятных дат, связанных с военной историей и боевой славой России, во всех городах-героях.

Инициатором внедрения новой традиции в Мурманской области стала межрегиональная патриотическая общественная организация «Сталинградский призыв». Начинание было поддержано властью региона и командованием Северного флота.

В церемонии акции «Выстрела Памяти» приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель областной Думы Сергей Дубовой, командующий Северным флотом Александр Моисеев, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, глава администрации Мурманска Евгений Никора, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, рядовые мурманчане.

Выступая перед собравшимися, глава региона Андрей Чибис обратил внимание на холодную и ветреную февральскую погоду.

«Вот в таких условиях – тяжелейших, экстремальных, – наши защитники не отдали фашистам Заполярье. Несмотря на то, что благодаря героической обороне враг не вошёл в Мурманск, город был сожжён дотла, более 180 тысяч бомб было сброшено на него. Но ни рыбаки, ни порт не останавливали работу, обеспечивая фронт всем самым необходимым. В этот день, поздравляя всех защитников Отечества с праздником, я желаю всем помнить подвиг наших предшественников и быть достойными памяти поколений, не давших нашу страну разграбить и растерзать», – подчеркнул губернатор.

 - Сегодня мы чествуем тех, благодаря кому живёт наша страна, сильная, независимая и свободная, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. - Мы вспоминаем подвиг советских воинов, их героизм в годы Великой Отечественной войны. На защиту родной земли встали тысячи офицеров и добровольцев – вчерашних рыбаков, судоремонтников, оленеводов. Этот выстрел памяти – в честь каждого из них, в честь тружеников тыла, всех, кто вносил свой вклад в Великую Победу. Вечная им слава и светлая память!

Спикер Думы поздравил с праздником всех, кто укрепляет мощь нашей страны и пожелал всем мира и добра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники акции возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента Защитникам советского Заполярья и почтили память погибших за Родину минутой молчания.

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