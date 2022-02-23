В честь Дня защитника Отечества на Северном флоте проходит блиц-турнир по хоккею

По указанию командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в Североморске проходит блиц-турнир по хоккею с шайбой в возрастной категории 35+. Игры посвящены Дню защитника Отечества.

В турнире принимают участие четыре команды, входящие в Северную военную хоккейную лигу: К-21 — ледовая дружина управления и штаба Северного флота, «Альбатрос» — сборная Кольской флотилии разнородных сил СФ, «Гроза» — команда армии ВВС и ПВО флота и «Полярная звезда» — сборная погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Главное условие блиц-турнира — возраст хоккеистов не должен быть меньше 35 лет.

Игры пройдут в течение двух дней. Финальный матч, церемония награждения и торжественное закрытие соревнований состоится в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба СФ.

Фото:

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410052@egNews