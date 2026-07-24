В честь Международного дня дружбы для юных жителей Абрам-Мыса состоится развлекательная программа «День друзей»
В программе собрано всё, что любят подростки: общение, движение и креатив.
Как сообщает администрация города Мурманска, 24 июля с 15.00 ребятам представится возможность своими руками сплести фенечку, как символ дружбы, сделать сувенирный магнит с символикой Мурманска, порисовать на площадке свободного творчества и принять участие в командных соревнованиях.
Место встречи: г. Мурманск, ул. Лесная, 39.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32871&page=1