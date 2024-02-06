В честь Международного дня саамов в Мурманске подняли саамский флаг

В столице Заполярья на площадке у Центра народов Севера прошёл торжественный митинг, посвящённый Международному дню саамов. В нём приняли участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, представители правительства Мурманской области, Общественной палаты региона, саамских общин и организаций.

В честь праздника был торжественно поднят саамский флаг.

- Сегодня – особенный день в календаре праздников Мурманской области, - сказал Владимир Мищенко. - Сегодня мы поздравляем представителей народа саами, народа, который тысячелетиями жил на этой земле, с которого началась история Кольского края. Искренняя благодарность вам за то, что храните традиции предков, свой уникальный уклад жизни, тесную связь с природой. Ваша культурная самобытность, песни, обряды и легенды являются нашим общим региональным достоянием, которым мы гордимся и дорожим.

Парламентарий отметил, что бережное отношение к историческому, духовному наследию, защита прав и интересов народа саами были и остаются одним из важнейших приоритетов для региональной власти.

- В Заполярье принят и реализуется ряд стратегических документов, направленных на сохранение культурного наследия, традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности саами, - подчеркнул депутат. - Так, в прошлом году было выделено порядка 53 миллионов рублей в виде субсидий и грантов на оленеводство, другие виды традиционной хозяйственной деятельности, а также на сохранение саамской культуры. Созданный по поручению губернатора Мурманской области саамский этнографический комплекс в сельском поселении Тулома по итогам 2023 года посетили более 11 тысяч человек. А такие праздники, как районный Праздник Севера и День оленевода в селе Ловозеро, фестиваль саамской музыки и культуры, фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке – давно стали визитными карточками нашего региона.

Первый вице-спикер поблагодарил всех, кто способствует поддержке саамской культуры и традиций, сохранению уникального исторического наследия коренного малочисленного народа Севера и пожелал землякам благополучия, крепкого здоровья, мира и добра, неиссякаемой энергии и успехов во всех делах.

В регионе с начала февраля проходит череда тематических мероприятий, посвященных Международному дню саамов, – всего их запланировано более 200. Среди них: поднятие национального флага саами и традиционный праздничный концерт в селе Ловозеро, открытие выставки «Голос саамского народа» в областном краеведческом музее в Мурманске, праздник дружбы национальных культур «Саамы приглашают» в Кировске, фотовыставка «В снегах Лапландии» в Мончегорске, этно-знакомство «Саамы – жители русской Лапландии» в Оленегорске, выставка детских рисунков «Мир саамских сказок» в Полярных Зорях, спортивно-игровая программа «Мы на Севере живём» в Кольском районе и Детские зимние саамские игры в Ковдорском районе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29413/