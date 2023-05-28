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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.23 18:00

В честь празднования 85-летия со дня образования Мурманской области в центре Мурманска развернулись творческие площадки

На аллее рядом с улицей Воровского в дни празднования (с 26 по 28 мая) работал уличный кинотеатр под открытым небом. С утра и до вечера все желающие могли увидеть фильмы и анимационные ленты об Арктике из коллекции международного кинофестиваля «Северный характер» разных лет, киноленты мурманских авторов и картины, созданные в Мурманской области. Каждый вечер на площадке кинотеатра были показаны полнометражные игровые фильмы, съемки которых проходили в Мурманской области. Северяне смогли увидеть картины «Молоко», «Белый снег» и «На выдохе».

Работа уличного кинотеатра организована в рамках масштабного проекта «Киношторм» продюсерского центра «Северный характер». Напомним, что эта инициатива поддержана грантом правительства Мурманской области для НКО, реализующих инициативы в области культуры, в том числе ориентированные на молодёжь.

А в Центральном сквере у фонтана в субботу и воскресенье расположились площадки музыкально-театрального фестиваля «Музыкальный променад». Впервые уличный фестиваль объединил заполярных музыкантов, театралов и художников, а также выставки и ярмарки областных музеев.

В течение двух дней на малой сцене можно было услышать выступления студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств, а также артистов областных и муниципальных культурно-досуговых учреждений. Фрагменты лучших постановок демонстрировали коллективы областных драматического и кукольного театров.

Рядом со сценой развернулись интерактивные площадки областных учреждений культуры. В шатре областного художественного музея проходят мастер-классы народных умельцев со всех уголков Кольского Заполярья, там же можно приобрести яркие сувениры с местными колоритом, а молодые художники приглашают принять участие в пленэре. На площадке областной детско-юношеской библиотеки представлена литература о Мурманской области, также юные северяне могли сделать поздравление для Мурманской области, принять участие в играх и викторинах о родном крае. Ещё одна площадка посвящена деятельности музеев региона – областной краеведческий музей и муниципальные учреждения представляют выставки и интерактивные программы, которые позволяют проверить свои знания в викторинах и узнать больше об истории и культуре родного края, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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