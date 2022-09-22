В честь Всемирного дня туризма жители и гости Мурманска смогут бесплатно отправить сувенирные открытки

25 сентября в столице Кольского Заполярья отметят Всемирный день туризма программой «MURMANSK.TRAVEL DAY».

Для жителей и гостей города будет работать туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL MARKET», где каждый желающий сможет совершенно бесплатно отправить сувенирную открытку в любую точку страны.

Как сообщает региональный комитет по туризму, с 24 по 27 сентября 2022 года посетители регионального Туристского информационного центра смогут принять участие в акции от Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и отправить открытку с эксклюзивным дизайном.



Фото: https://medicalbrest.by/vsemirnyy-den-turizma/nggallery/slideshow