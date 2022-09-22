Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 15:00
В честь Всемирного дня туризма жители и гости Мурманска смогут бесплатно отправить сувенирные открытки
25 сентября в столице Кольского Заполярья отметят Всемирный день туризма программой «MURMANSK.TRAVEL DAY».
Для жителей и гостей города будет работать туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL MARKET», где каждый желающий сможет совершенно бесплатно отправить сувенирную открытку в любую точку страны.
Как сообщает региональный комитет по туризму, с 24 по 27 сентября 2022 года посетители регионального Туристского информационного центра смогут принять участие в акции от Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и отправить открытку с эксклюзивным дизайном.
Фото: https://medicalbrest.by/vsemirnyy-den-turizma/nggallery/slideshow
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
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То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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