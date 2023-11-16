Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 08:45
В честь юбилея города подводников состоится традиционный хоровой фестиваль «Музыкальная осень в Заозерске»
В воскресенье, 19 ноября, гарнизон в третий раз примет у себя детские хоровые коллективы из всех ЗАТО Мурманской области, где базируются подводные силы Северного флота.
В этом году в честь юбилея Заозерска музыкальным подарком зрителям фестиваля станет выступление известной певицы Ирины Тоневой. В концерте также примет участие Духовой оркестр Заозерского военного гарнизона (дирижёр – майор Иван Сухов).
Автор и руководитель фестиваля – депутат Мурманской областной Думы, пианистка Анна Гришко. Вход свободный.
Фото (Евгений СКАЛОЗУБОВ): https://gov-murman.ru
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