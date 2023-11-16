В честь юбилея города подводников состоится традиционный хоровой фестиваль «Музыкальная осень в Заозерске»

В воскресенье, 19 ноября, гарнизон в третий раз примет у себя детские хоровые коллективы из всех ЗАТО Мурманской области, где базируются подводные силы Северного флота.

В этом году в честь юбилея Заозерска музыкальным подарком зрителям фестиваля станет выступление известной певицы Ирины Тоневой. В концерте также примет участие Духовой оркестр Заозерского военного гарнизона (дирижёр – майор Иван Сухов).

Автор и руководитель фестиваля – депутат Мурманской областной Думы, пианистка Анна Гришко. Вход свободный.

Фото (Евгений СКАЛОЗУБОВ): https://gov-murman.ru