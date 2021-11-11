В четырёх муниципалитетах Мурманской области специалисты МФЦ ведут выездной приём граждан

С ноября 2021 года более 40 тысяч жителей 27 удаленных населённых пунктов Кандалакшского, Кольского районов, Ковдорского и Печенгского муниципальных округов могут подать документы в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг не выезжая за пределы места проживания.

Теперь специалисты муниципальных МФЦ сами выезжают в населенные пункты по графику один или два раза в месяц. Приём ведётся по предварительной записи, в отдельных помещениях. Адреса и контактные телефоны опубликованы на официальном сайте МФЦ, осуществляющего деятельность на территории соответствующего муниципального образования: Кандалакшский район; Кольский район; Ковдорский муниципальный округ; Печенгский муниципальный округ.

Выездное обслуживание населения реализовано в рамках государственной программы Мурманской области «Информационное общество».