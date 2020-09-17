В числе финалистов Всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России оказались несколько сотрудников МЧС России из Мурманской области

В Москве завершился финальный этап Всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России. В течение нескольких месяцев более 250 участников присылали на оценку жюри конкурсные работы в двух номинациях: «Песни о профессиональной деятельности» и «Дню Победы посвящается». После сурового отбора осталось менее 100 конкурсантов, которые сошлись на музыкальном ристалище в решающем двухдневном соревновании.

В числе финалистов оказались сразу несколько сотрудников МЧС России из Мурманской области. В номинации «Песни о профессиональной деятельности» за победу боролись команда ГУ МЧС России по Мурманской области в составе Людмилы Рыжиковой и Дины Рыгиной с песней «На передовой» Юлии Чичериной и коллектив из трёх сотрудников СУ ФПС № 48 МЧС России: Владислава Ольшанского, Алексея Рачинского и Кирилла Журавлёва с авторской песней «Наша локация – север».

В номинации «Дню Победы посвящается» сольно выступил наш соотечественник Станислав Одиноков, также представляющий заполярный главк.

Все этапы конкурса транслировались онлайн в официальной группе МЧС России, где в ходе зрительского голосования были определены победители в каждой из двух номинаций. Завершился же Всероссийский конкурс гала-концертом, где приняли участие все, кто добрался до финала.

Спасатели 48-го управления Владислав Ольшанский, Алексей Рачинский и Кирилл Журавлёв заняли 4-е место в номинации «Песни о профессиональной деятельности».