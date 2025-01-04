В числе масштабных проектов – реконструкция Дома культуры моряков и областного Дворца культуры имени С.М. Кирова

Обновление пространств и материально-технической базы учреждений культуры Кольского Заполярья – в числе приоритетных направлений регионального стратегического плана «На Севере – жить», который был утверждён в конце декабря на заседании правительства Мурманской области.

Обновления не только позволят учреждениям приобрести современный облик, но и наполнят региональные музеи, библиотеки и досуговые центры новыми форматами мероприятий и активностей, рассчитанных на северян разных возрастов. В числе самых масштабных проектов – реконструкция Дома культуры моряков и областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Особое внимание в мероприятиях плана уделяется поддержке народного творчества, а также сохранению и популяризации культурных традиций коренных малочисленных народов Севера, которые лягут в основу проводимых в Кольском Заполярье масштабных событийных мероприятий – форумов, фестивалей и выставочных проектов.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, отдельный блок в стратегическом плане отведён креативным индустриям – одному из передовых направлений экономического развития Мурманской области. При поддержке региональных властей в Кольском Заполярье будет создано два культурных кластера, один из которых будет заниматься продвижением современного искусства, а второй консолидирует меры поддержки, связанные с кинопроизводством в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/