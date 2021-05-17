В числе первоочередных задач энергетиков – модернизация материально-технической базы

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети» Андрей Майоров обсудил производственные задачи «Россети Северо-Запад» и филиалов компании. Совещание проходило с участием руководителей производственных блоков «Россети Северо-Запад», начальников РЭС, главных инженеров филиалов прошло в Санкт-Петербурге.

Как прозвучало во время мероприятия, за 2020 год «Россети Северо-Запад» уменьшили число технологических нарушений на 8%, чему способствовала в том числе эффективная ремонтная кампания. В 2021 году объём её финансирования составит 4,4 млрд рублей. Все основные работы должны быть завершены до 1 октября. Кроме того, планируется завершение ряда модернизационных проектов, включая реконструкцию подстанций 110 кВ «Визинга», 35 кВ «Олонец», открытого распределительного устройства 150 кВ ВерхнетуломскойГЭС-12, которые обеспечивают электроснабжение 113 населённых пунктов в Мурманской области, Республиках Карелия и Коми.

Запланирован ряд мероприятий, направленных на внедрение принципов нулевого травматизма: проведение регулярных совещаний по производственной безопасности, развитие системы психофизиологического обеспечения, внедрение новых технологий работы, включая работы под напряжением и др. В числе приоритетов – мотивация персонала на соблюдение требований охраны труда и обеспечение современными средствами защиты.

«В числе первоочередных задач – модернизация материально-технической базы, а также достоверный учёт и улучшение показателей надёжности. Сформирована программа, которая затронет 74 района электрических сетей на Северо-Западе. Запланирован капитальный ремонт почти 900 помещений, большой объём работ по замене кровель и остекления, реконструкции систем водоснабжения и отопления, благоустройству территорий. Это важно не только для создания благоприятных условий труда, но и для защиты здоровья наших работников», – подчеркнул Андрей Майоров.