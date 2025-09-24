На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
В число победителей художественного конкурса «Россия будущего: наука и техника» вошли талантливые ребята Мурманской области

Состоялось награждение участников и победителей художественного конкурса «Россия будущего: наука и техника». Конкурс проводился с 8 февраля по 5 июня 2025 года в целях повышения интереса подрастающего поколения к будущему родной страны и родного края.

Конкурс проводил Государственный Русский музей совместно с Культурно-выставочными центрами Русского музея. Общее количество участников из 7 регионов России, в которых открыты Культурно-выставочные центры Русского музея составило 185 человек. Конкурсные комиссии в регионах отобрали 65 работ которые были направлены в Санкт-Петербург. 5 июня состоялось заседание жюри Русского музея, по итогам которого были определены победители среди участников конкурса.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, из Мурманской области участниками стали более 20 человек. Двое из них стали победителями: Зайкин Андрей получил диплом I степени в номинации «Космос» (возраст 16-18 лет), Евдокимову Василису отметили призом зрительских симпатий в номинации «Наука и искусство» (возраст 6-10 лет).

Художественный конкурс проводился в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Основной темой конкурса стала Россия будущего. Участники в работах передали свои знания о космосе, представления о различных профессиях и пофантазировали на тему будущего своего региона. Положением конкурса были утверждены следующие возрастные категории: 6-10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет и номинации: «Космос», «Твой город завтра», «Профессия будущего», «Наука и искусство».

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271981%2Fwall-11742142_25565

