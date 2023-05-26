В число победителей Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» вошёл проект Мурманской области

В этом году по результатам экспертного отбора Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» в региональный этап были отобраны 567 проектов из 79 субъектов России и в финал прошли 60 лучших, в том числе проект, представленный от Мурманской области в номинации «Лучший социальный проект предпринимательства в культурно-просветительской сфере».

18 мая 2023 конкурсной комиссией на заочном заседании Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» определены победители конкурса. Ими стали 36 проектов по 12 основным номинациям. Торжественная церемония награждения победителей и специальных номинантов конкурса сезона 2022–2023 пройдёт 14 июня 2023 года в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, победители конкурса получат памятные знаки. Лучшие проекты будут обеспечены информационной поддержкой от партнёров и организаторов, а также смогут претендовать на встречи с представителями организаторов для продвижения идей своего проекта.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru