В число призёров региональных соревнований по парусному спорту вошли представители Мурманского морского торгового порта

Озеро Большое в минувшие выходные принимало гонки под парусом. Именно на его белоснежных просторах 16 и 17 марта провели чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту. Состязались 28 парусников в дисциплинах сноукайтинг – курс-рейс – лыжи и сноукайтинг – курс-рейс – доска.

В дисциплине сноукайтинг – курс-рейс – лыжи среди мужчин победу одержал Михаил Бурьянов из Кировска. В призёрах представители Мурманского морского торгового порта Игорь Годованый и Александр Игнатов.

Остальные спортсмены, поднимавшиеся на пьедестал почёта – воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Среди юношей до 19 лет на первом месте Игорь Алешин. Среди юношей до 17 лет победу одержал Сергей Гармс. На втором месте Даниил Зотов, на третьем месте Никита Губинский.

Среди юношей до 15 лет лучшим стал также Сергей Гармс. В призёрах Даниил Зотов и Тимур Арсланов.

В сноукайтинг – курс-рейс – доска среди девушек до 15 лет на первом месте Ульяна Гоглева.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие соревнования парусники проведут в рамках Полярной Олимпиады с 26 по 31 марта.

Фото: https://gov-murman.ru