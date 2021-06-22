В цифровой зависимости признались 4 из 10 россиян

Однозначно уверены в своей интернет-зависимости 11% россиян, ещё 31% — скорее уверены. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

42% россиян наблюдают у себя симптомы digital-зависимости: 11% однозначно уверены, что находятся в интернет-плену, еще 31% скорее уверен. 58% респондентов отрицают наличие зависимости от цифровых устройств и интернета: 24% однозначно в этом уверены, еще 34% скорее уверены.

Женщины чуть чаще мужчин признавались, что имеют зависимость от гаджетов и интернета: 43% против 40%. Реже остальных подвержены цифровой зависимости респонденты старше 45 лет (32%).

Организуют ли россияне себе отдых от цифровых технологий? Каждый пятый ежедневно устраивает себе цифровой детокс (21%). Каждый десятый россиянин старается отдыхать от гаджетов и интернета раз в неделю, ещё 10% — раз в месяц, 4% — несколько раз в год. 1 из 100 устраивает цифровую разгрузку раз в несколько лет. 54% никогда сознательно не отказываются от интернета.

Больше всего тех, кто каждый день выделяет время, свободное от цифровых устройств, — среди респондентов старше 45 лет (25%). Женщины чаще мужчин говорят, что устраивают себе ежедневный цифровой детокс: 24% против 18%. Мужчины же чаще всего говорят о том, что никакого цифрового детокса никогда не организуют, т.к. в нём просто нет необходимости (58%).

Интересно, что люди, полностью уверенные в своей цифровой зависимости, и те, кто однозначно уверен в её отсутствии, одинаково часто говорили, что не практикуют цифровой детокс (58 и 57% соответственно). И если первые утверждают, что не могут его организовать («Это практически невозможно в наше время»), то вторые не видят необходимости в digital-детоксе («Пользуюсь устройствами только по работе»).