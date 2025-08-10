В ЦУРе обсудили новые подходы к профилактике девиантного поведения подростков

На стратегической сессии в Центре управления регионом обсудили эффективные и нестандартные методы профилактики девиантного поведения подростков. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Мурманской области Анна Головина.

«Сегодня здесь собрались профессионалы, которые ежедневно работают с подростками и знают их проблемы. Одна из главных целей этой сессии – объединить ваши знания с опытом специалистов из других областей: культуры, спорта, образования и медиа. Вам предстоит проанализировать существующие методы, оценить их эффективность, обсудить, что работает, а что требует изменений, и предложить новые креативные решения», – отметила Анна Головина.

На пяти дискуссионных площадках представители региональных и муниципальных органов власти, учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, а также члены общественных объединений рассмотрели ключевые направления профилактической работы, которые уже показали свою эффективность. В результате сессии эксперты выработали новые нестандартные решения в области наставничества, индивидуальной работы с семьями, вовлечения молодежи в организованные формы досуга, спортивные и культурные мероприятия, а также информационно-просветительскую работу с подростками и их родителями.

Подводя итоги мероприятия, вице-губернатор подчеркнула, что развитие и благополучие подрастающего поколения северян – важная часть стратегии «На Севере – жить!». Выработанные на стратегической сессии предложения лягут в основу региональной политики по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних.

