В декабре 2022 года годовая инфляция в Мурманской области снижалась. По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и в 2023 году

Годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2022 года снизилась до 15,3%. Замедлился рост цен как на продовольственные и непродовольственные товары, так и на услуги. В основном это связано с расширением предложения отдельных товаров, консервативным потребительским поведением жителей региона, а также эффектом высокой базы.

Годовой прирост цен на продукты питания в регионе составил 14,2%. Рост в этом сегменте затормозился преимущественно за счёт ситуации на рынке мясопродуктов. Благодаря наращиванию объёмов производства российскими животноводами увеличилось предложение и, как следствие, цены росли медленнее. Этому также способствовало снижение затрат сельхозпроизводителей на корма благодаря рекордному урожаю зерновых культур и мерам государственной поддержки отрасли.

«Цены на непродовольственные товары в декабре также росли медленнее. Северяне не торопились совершать крупные покупки, предпочитая в условиях неопределенности сберегать и экономить. В результате замедлился рост цен на легковые автомобили, мебель и телевизоры, продолжили дешеветь смартфоны. Важную роль сыграло постепенное развитие параллельного импорта, это позволило расширить рыночное предложение. В условиях ограничения экспортных поставок нефтепродуктов предложение бензина на внутреннем рынке превысило спрос и это оказало сдерживающее влияние на ценовую динамику», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Заметное сдерживающее влияние в сегменте услуг оказало замедление годового роста цен на авиаперелеты под влиянием эффекта высокой сравнительной базы прошлого года. Тот же эффект привёл к ускорению снижения тарифов сотовой связи в годовом выражении.

Подробнее о динамике цен в Мурманской области можно узнать в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счёт эффекта базы. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.