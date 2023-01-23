В декабре 2022 года снижением цен северян порадовали сахар и велосипеды

В магазинах Мурманской области в декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров более всего подорожали овощи (на 11,4%), фрукты и цитрусовые (на 5,4), шоколадные конфеты (на 2,3), яйца (на 1,3), мясные консервы (на 0,9), маргарин, мороженое (на 0,8%).

Снизились цены на сахар (на 3,5%), мясные субпродукты (на 2,0), соль, соус, специи, концентраты (на 1,4), рыбные консервы (на 1,3), муку (на 1,1), фруктово-ягодные консервы, чай, крупу и бобовые (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, по группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на перевязочные материалы (на 2,0%), спички, меха и меховые изделия (на 1,4), кроссовую и спортивную обувь (на 1,3), медикаменты (на 1,2), парфюмерно-косметические товары (на 1,0), бумажно-беловые товары, постельное бельё (на 0,9), табачные изделия (на 0,8%).

Подешевели велосипеды (на 4,1%), телерадиотовары (на 3,5), средства связи (на 1,3), домашняя обувь (на 0,8%).

Среди услуг возросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 12,5%).

Возросла стоимость коммунальных услуг (в среднем на 6,7%), в том числе: электроэнергия (на 9,0%), холодное водоснабжение и водоотведение (на 6,9), отопление (на 6,7), горячее водоснабжение (на 6,6), сжиженный газ (на 6,0), обращение с твёрдыми коммунальными отходами (на 2,0%).

На пассажирском транспорте подорожал проезд железнодорожным транспортом (на 5,0%), в такси (на 3,5), полёт воздушным транспортом (на 0,6%).

Из бытовых услуг увеличилась стоимость услуг фотоателье (на 1,8%).