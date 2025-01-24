В декабре 2024 года по сравнению с ноябрём рост цен ускорился
По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2024 года повысилась до 8,15% после 7,92% в ноябре. Инфляция в регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,26%) и в целом по стране (9,52%). Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей товаров, сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках, а также ослабление рубля.
Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Август
2024
|
Сентябрь
2024
|
Октябрь 2024
|
Ноябрь
2024
|
Декабрь
2024
|
Инфляция
|
9,55
|
8,54
|
8,60
|
7,92
|
8,15
|
Базовая инфляция
|
8,88
|
7,86
|
7,83
|
7,13
|
7,44
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
10,05
|
9,20
|
9,45
|
10,12
|
11,55
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
18,87
|
13,91
|
15,05
|
17,32
|
21,95
|
Непродовольственные товары
|
6,63
|
5,66
|
5,29
|
3,75
|
4,52
|
Услуги
|
13,01
|
11,76
|
12,13
|
11,13
|
9,34
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
10,25
|
9,31
|
8,71
|
7,99
|
7,81
|
- пассажирский транспорт
|
22,24
|
20,13
|
20,75
|
8,16
|
2,38
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В декабре цены на продовольствие в годовом выражении выросли на 11,55% после 10,12% в ноябре.
Издержки отечественных тепличных хозяйств увеличились из-за повышения расходов на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате помидоры подорожали в годовом выражении (в ноябре цена на них снижалась в годовом сопоставлении).
Ослабление рубля в последние месяцы привело к удорожанию поставок импортных фруктов и овощей. Поэтому в декабре цены на апельсины, виноград и картофель в годовом сопоставлении росли быстрее, чем месяцем ранее. Ещё одна причина ускорения роста цен на картофель – снижение отечественного урожая из-за неблагоприятных погодных условий в регионах-производителях.
Уменьшились объёмы вылова и выращивания рыбы, а также её дальнейшей переработки. В результате предложение рыбопродуктов снизилось, и годовой прирост цен на них увеличился.
Печенье в годовом выражении подорожало, а цены на торты и шоколад стали расти быстрее. Среди причин – увеличение затрат производителей из-за удорожания сырья, упаковки и логистики. Также выросли издержки на оплату труда в условиях дефицита кадров. По аналогичным причинам ускорился годовой рост цен на сливки, кисломолочные продукты и сыр.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре повысился и составил 4,52% после 3,75% в ноябре.
Ослабление рубля привело к увеличению стоимости импортных товаров, а также материалов и компонентов для производства. В результате ускорился годовой рост цен на бытовую технику, строительные материалы, мебель и одежду.
Услуги
В декабре годовой темп прироста цен на услуги снизился до 9,34% после 11,13% в ноябре.
Путевки в страны Закавказья в декабре дешевели в годовом выражении быстрее, чем в ноябре. Основная причина – снижение спроса на отдых в данном направлении.
Инфляция в России
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. В декабре по сравнению с ноябрём рост цен ускорился. Большинство показателей устойчивого роста цен возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжало значительно опережать возможности наращивания физических объёмов выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг.
Жёсткие денежно-кредитные условия в этой ситуации необходимы для замедления инфляции и её возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и её стабилизацию на цели в дальнейшем.