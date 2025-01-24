В декабре 2024 года по сравнению с ноябрём рост цен ускорился

По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2024 года повысилась до 8,15% после 7,92% в ноябре. Инфляция в регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,26%) и в целом по стране (9,52%). Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей товаров, сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках, а также ослабление рубля.

Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Инфляция 9,55 8,54 8,60 7,92 8,15 Базовая инфляция 8,88 7,86 7,83 7,13 7,44 Прирост цен на Продовольственные товары 10,05 9,20 9,45 10,12 11,55 из них: - плодоовощная продукция 18,87 13,91 15,05 17,32 21,95 Непродовольственные товары 6,63 5,66 5,29 3,75 4,52 Услуги 13,01 11,76 12,13 11,13 9,34 из них: - ЖКХ 10,25 9,31 8,71 7,99 7,81 - пассажирский транспорт 22,24 20,13 20,75 8,16 2,38

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В декабре цены на продовольствие в годовом выражении выросли на 11,55% после 10,12% в ноябре.

Издержки отечественных тепличных хозяйств увеличились из-за повышения расходов на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате помидоры подорожали в годовом выражении (в ноябре цена на них снижалась в годовом сопоставлении).

Ослабление рубля в последние месяцы привело к удорожанию поставок импортных фруктов и овощей. Поэтому в декабре цены на апельсины, виноград и картофель в годовом сопоставлении росли быстрее, чем месяцем ранее. Ещё одна причина ускорения роста цен на картофель – снижение отечественного урожая из-за неблагоприятных погодных условий в регионах-производителях.

Уменьшились объёмы вылова и выращивания рыбы, а также её дальнейшей переработки. В результате предложение рыбопродуктов снизилось, и годовой прирост цен на них увеличился.

Печенье в годовом выражении подорожало, а цены на торты и шоколад стали расти быстрее. Среди причин – увеличение затрат производителей из-за удорожания сырья, упаковки и логистики. Также выросли издержки на оплату труда в условиях дефицита кадров. По аналогичным причинам ускорился годовой рост цен на сливки, кисломолочные продукты и сыр.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре повысился и составил 4,52% после 3,75% в ноябре.

Ослабление рубля привело к увеличению стоимости импортных товаров, а также материалов и компонентов для производства. В результате ускорился годовой рост цен на бытовую технику, строительные материалы, мебель и одежду.

Услуги

В декабре годовой темп прироста цен на услуги снизился до 9,34% после 11,13% в ноябре.

Путевки в страны Закавказья в декабре дешевели в годовом выражении быстрее, чем в ноябре. Основная причина – снижение спроса на отдых в данном направлении.

Инфляция в России

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. В декабре по сравнению с ноябрём рост цен ускорился. Большинство показателей устойчивого роста цен возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжало значительно опережать возможности наращивания физических объёмов выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг.

Жёсткие денежно-кредитные условия в этой ситуации необходимы для замедления инфляции и её возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и её стабилизацию на цели в дальнейшем.