В декабре больше 13 тысяч северян погасили долг по капремонту без пени

В Мурманской области продолжается акция «Оплата долга без пени», которая стартовала 1 декабря 2024 года. В региональном Фонде капитального ремонта подвели промежуточные итоги.

«Уже сейчас можно сказать, что жители Мурманской области оценили поощрительную акцию. Только за декабрь долги по взносам на капитальный ремонт были погашены по 13357 лицевым счетам на общую сумму 22,6 млн рублей. Акция «Оплата долга без пени» продлится до 31 января, так что у северян ещё есть возможность погасить долг по капремонту без пени», – отметил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Алексей Комягин.

В 2023 году в поощрительной акции, которая длилась с 1 по 31 декабря, приняли участие 15 тысяч собственников, погасив долги по капитальному ремонту на общую сумму порядка 16 млн рублей.

Министерство строительства Мурманской области напоминает, что собственники, накопившие долги по взносам на капремонт и получившие квитанции с начисленными пени, могут избежать штрафных санкций. Если сумма, указанная в квитанции, будет оплачена полностью, то начисленные пени отменят автоматически.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/