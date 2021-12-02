В декабре хоккейный клуб «Мурман» проведёт серию домашних матчей в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом.

15 декабря на стадионе «Строитель» в Мурманске команда сразится с хоккейным клубом «Енисей» (Красноярск), 18 декабря – с хоккейным клубом «Уральский Трубник» (Первоуральск), 22 декабря – с хоккейным клубом «Кузбасс» (Кемерово), а 25 декабря их соперниками станет хоккейный клуб «Сибсельмаш» (Новосибирск). Об этом в рамках доклада о массовых социально значимых и спортивных мероприятиях в Заполярье сообщила министр спорта Светлана Наумова в ходе оперативного совещания.

«Болельщики смогут поддержать любимую команду в серии домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022, – отметила министр. – Чемпионат России по хоккею с мячом 2021-2022 годов стал 30-м сезоном Суперлиги. Традиционно регулярный чемпионат начинается в начале ноября и длится до конца февраля, а серии матчей плей-офф проходят в марте».

В текущем сезоне в чемпионате примут участие 14 хоккейных клубов Суперлиги. Регулярный чемпионат пройдёт как двухкруговой турнир, каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну на поле соперника.