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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 17:00

В декабре специалисты УФНС России по Мурманской области проведут серию вебинаров для налогоплательщиков

Специалистами УФНС России по Мурманской области в декабре запланировано проведение серии вебинаров для налогоплательщиков с целью разъяснения актуальных вопросов, увеличения уровня осведомленности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о механизмах работы института Единого налогового счёта (ЕНС).

В ходе вебинаров участникам подробно расскажут о выполнении необходимых операций с ЕНС и рассмотрят примеры заполнения документов разных форматов - уведомлений, распоряжений, заявлений.

В декабре запланированы мероприятия по следующим темам:

15 декабря – 14.00. Тема: «Расчёт по страховым взносам. Персонифицированные сведения о физических лицах».

Регистрация открыта по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/ens1512.

20 декабря – 14.00. Тема: «Правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений об исчисленных суммах налогов (сборов, взносов)».

Регистрация открыта по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/ens2012.

26 декабря – 14.00. Тема: «Расчёт по форме 6-НДФЛ».

Регистрация открыта по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/ens2612.

Во время онлайн-мероприятия налогоплательщики в чате смогут задать интересующие вопросы по тематике мероприятия, а также вопросы принимаются на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru, с указанием названия организации и контактных данных.

Чтобы получить напоминание о проведении вебинара, рекомендуется пройти предварительную регистрацию, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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