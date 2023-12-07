В декабре учреждения культуры Мурманской области приглашают на концерты, спектакли и художественные выставки

Концерты, фестивали, экспозиции и тематические мастер-классы – в декабре учреждения культуры региона подготовили обширную программу событий для северян и гостей Кольского Заполярья.

Областной художественный музей приглашает 22 декабря на открытие питерской выставки иконописи и живописи «Жоховы. Отец и дочь», а 27 декабря экспозиции произведений художников Мурманской области «Заполярье».

«В «СОПКАХ.СЕМЬЯ», в том числе в пространстве, которое открывается на этой неделе в Полярном, для детей и их родителей будут организованы мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, открыток и новогодний украшений, а также рождественские посиделки и семейные досугово-развлекательные мероприятия. Например, во флагманском «СОПКИ.СЕМЬЯ» в областной детско-юношеской библиотеке 24 декабря состоится игровая программа «В поисках Нового года». А в молодёжном пространстве «Сопки 21А» на базе областной научной библиотеки 17 декабря пройдет фестиваль субкультур, 22 декабря - лекция-концерт «Рожественский бестиарий», 28 декабря – театрализованный концерт «Карнавальная ночь», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Артисты областных театров готовятся к новогодней кампании. 24 декабря в областном драмтеатре состоятся премьеры спектакля для детей «Три желания Морозко» и спектакль-концерт «Чародеи», а театр кукол юным зрителям представит с 22 декабря по 14 января новые новогодние спектакли «Путешествие Голубой стрелы» и «Три поросенка».

Новогодние театрализованные представления ждут юных северян в стенах областной «Кировки» – коллектив Дворца подготовил семейную музыкальную сказку «Послушный новый год, или академия выученных уроков, которые пройдут во Дворце с 23 по 31 декабря.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в филармонии в предновогодние дни взрослую аудиторию ждет концерт «Образы Рождества – озарение и предчувствие» Мурманского филармонического оркестра под управлением московского дирижера Владимира Стачинского с участием московского органиста Алексея Шмитова, который пройдет 24 декабря. Кроме того, в течение месяца на ведущих концертных площадках Кольского Заполярья выступят известные отечественные коллективы и артисты.

Напомним, что всего до конца январских каникул в регионе пройдет более 1300 культурных событий. Узнать подробности и ознакомиться с афишей основных мероприятий можно на ресурсах областного минкульта и региональных библиотек, музеев, центров культуры и концертных площадок.