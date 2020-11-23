В декабре в Мурманске стартует второй сезон образовательного проекта «Музыкальные надежды Арктики»

В декабре стартует второй сезон образовательного проекта «Музыкальные надежды Арктики», главная цель которого – привлечь юных северян к занятию классическими видами искусства.

«Музыкальные надежды Арктики» – это серия мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Заполярья. Организатор проекта – преподаватель Детской школы искусств города Гаджиево Анна Гришко.

В новом сезоне эксперты будут работать с ребятами в направлениях «Вокальное искусство», «Народные инструменты», «Струнно-смычковые инструменты», «Методология и методика работы с музыкально-творческими коллективами» и «Фортепиано».

Впервые в этом году в проекте примет участие Юлия Гараникова – известный преподаватель по классу флейты, выпускница итальянской консерватории, автор известного учебного пособия для начинающих флейтистов.

В число экспертов проекта также вошли доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской консерватории и автор музыки к спектаклям Мурманского областного драматического театра Максим Тавриков, заслуженная артистка РФ и заведующая кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской консерватории Мария Людько, заслуженный артист Республики Карелия и солист Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий, артистка камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» Алла Островская, а также дирижер и автор многочисленных учебных пособий Михаил Черниговский.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первая серия мастер-классов стартует 14 декабря и с учётом эпидемиологической обстановки пройдеё в формате онлайн. Вторая серия намечена на апрель 2021 года. Кроме того, по словам организатора проекта, в программе запланированы летние мероприятия для призёров проекта, которые пройдут в том числе и в Санкт-Петербурге.