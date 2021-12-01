В день 20-летия партии Андрей Чибис, секретарь регионального отделения «Единой России», наградил активистов Штаба общественной поддержки

1 декабря, в день рождения «Единой России», секретарь Мурманского регионального отделения партии Андрей Чибис посетил региональную общественную приёмную, поздравил однопартийцев с 20-летием и вручил активистам Штаба общественной поддержки благодарственные письма.

В свою очередь, в рамках встречи волонтёры и представители общественных организаций выдвинули несколько важных инициатив. Так, поступили предложения поддержать на региональном уровне донорское волонтёрское движение и проект «Полный доступ» по организации помощи пожилым людям в оформлении QR-кодов на базе общественной приёмной.

«Партия «Единая Россия», в первую очередь, ответственная партия. Мы берём ответственность за то, что делаем. Это касается благоустройства, расселения аварийного жилья, строительства школ, детских садов, спортивных объектов. Ответственны мы и за непопулярные, но важные для региона решения. Их приходится принимать, поскольку мы являемся правящей партией», - отметил секретарь реготделения.

По мнению Андрея Чибиса, самый главный ресурс партии – это люди.

«Мурманское региональное отделение «Единой России» – это более 10 тысяч членов и сторонников, которые постоянно на передовой, без пафоса, популизма, подчас рискуя собой, помогают тем, кто нуждается в помощи во всех аспектах. Отзывчивость и неравнодушие – наша особая ценность», – заключил секретарь регионального отделения партии.

Напомним, Штаб общественной поддержки партии был открыт на базе Региональной общественной приемной 5 августа 2021 года. За прошедший период к штабу присоединились 47 организаций-партнеров, 16 региональных общественных организаций региона подписали соглашение о сотрудничестве. По итогам проведения социально-значимых мероприятий и мониторинга региональных «проблемных» зон экспертами Штаба собрано 689 предложений от жителей Заполярья, которые составили основу для планирования дальнейшей совместной работы.

Фото пресс-службы Мурманской области.