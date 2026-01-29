Северян приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Полная совместимость», снятого в Кольском ЗаполярьеВ Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22
В день 82‑й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жители Апатитов возложили цветы к памятнику на площади Ленина

27 января, в день 82‑й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в городе Апатиты состоялась памятная акция. Руководители города совместно с депутатами городского Совета возложили цветы к памятнику землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, расположенному на площади Ленина.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, этот торжественный ритуал — не просто дань уважения героям, отстоявшим город на Неве. Это важное напоминание о цене Победы, о мужестве и стойкости ленинградцев, о жертвах, принесённых во имя свободы нашей страны.

Сохранение исторической памяти — наш нравственный долг перед поколениями, прошедшими через испытания войны. Память о страшных преступлениях фашизма, о блокаде Ленинграда, о подвигах и потерях должна жить в сердцах потомков вечно.

В этот же день в Апатитском городском Дворце культуры состоялся театрализованный спектакль, приуроченный к 82‑й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральной фигурой мероприятия стала Татьяна Дмитриевна Огонькова — ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, ныне проживающая в Апатитах. Именно её личная история легла в основу постановки.

Режиссёр Татьяна Кузнецова создала спектакль «Я была в Ленинграде… В те годы… В годы блокады», опираясь на подлинные дневники и воспоминания Татьяны Дмитриевны. Зрители увидели пронзительную хронику тех страшных лет — историю, наполненную невероятной стойкостью, мужеством и верой в победу.

Особую глубину событию придало присутствие самой Татьяны Дмитриевны в зале в качестве почётной гостьи. Её живое свидетельство стало бесценным мостом между прошлым и настоящим, позволив зрителям прикоснуться к подлинной истории.

Кульминацией вечера стал трогательный момент в финале спектакля: благодарные зрители вручили Татьяне Дмитриевне цветы. Эта искренняя дань уважения стала зримым воплощением связи поколений, напоминанием о том, как важно хранить память о подвиге ленинградцев.

Мероприятие стало не только художественным осмыслением трагических событий военного времени, но и искренним выражением безграничной благодарности поколению победителей.

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536918/#&gid=1&pid=1

