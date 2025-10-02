ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
В день 85-летия СПО открыли 17 современных лабораторий в колледжах Мурманска

Сегодня, в день празднования 85-летия системы среднего профессионального образования России, губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл 17 новых лабораторий в двух колледжах региона – Мурманском индустриальном и Мурманском строительном. Это знаковое событие, которое выводит подготовку кадров для ключевых отраслей Кольского Заполярья на качественно новый уровень.

Масштабное обновление материально-технической базы прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Инвестиции в современное оборудование позволили создать образовательные пространства, максимально приближенные к реальным производственным условиям.

В Мурманском индустриальном колледже открыт образовательный кластер «Судостроение и судоремонт в Арктике», который включает восемь профильных зон: сварка в судостроении; конструкторская подготовка производства; устройство судна и технологии судостроения; судовые электрические машины и приводы; судовой электромонтаж; токарно-фрезерная обработка металла; трубозаготовительный участок; моделирование, прототипирование судов и морских объектов. Кластер создан для подготовки кадров под конкретный заказ стратегического партнера – ООО «МТП «Лавна», в том числе при участии компании «Новатэк».

«По сути, это «переупакованный» колледж. Я хорошо помню, как мы принимали решение перепрофилировать его под судоремонт — сегодня на это есть огромный спрос и острая потребность в кадрах. Более того, реализация двух новых судостроительных проектов с ГТЛК и S7 создаёт необходимую кадровую среду. Вместе с современным оборудованием это позволяет готовить высококлассных специалистов — как для сегодняшнего дня, так и для будущего», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Для студентов создают комфортную среду для учебы и отдыха. С апреля 2025 года в колледже идет масштабный капитальный ремонт, который затрагивает ключевые пространства: теперь ребята занимаются в обновленном спортивном зале «СОПКИ.СПОРТ», обедают в современной столовой и проживают в отремонтированных комнатах общежития. Все эти преобразования стали возможными благодаря участию колледжа в президентской программе и реализации губернаторского плана «На Севере — жить!».

«Мы модернизируем пространства не только в этом году — этот курс взят уже несколько лет назад. Ещё один важный показатель — целевые договоры с компаниями-партнерами. На сегодня мы заключили уже около 80 таких договоров. И, конечно, главный результат — это трудоустройство наших выпускников. Наша задача — чтобы они не стояли на бирже труда, а были трудоустроены уже на 2-3 курсе», — рассказала директор «Мурманского индустриального колледжа» Светлана Семенова.

В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота создан образовательно-производственный центр «Мурманский строительный», где обустроены девять новых мастерских: каркасное домостроение; слесарно-сварочный участок; участок бетонно-арматурных и штукатурных работ; лаборатория экспертизы в строительстве; электромонтажный участок; лаборатория информационного моделирования (BIM); лаборатория пространственных технологий; лаборатория автоматизации систем жизнеобеспечения; полигон строительной и дорожной техники. Партнёром колледжа выступила компания «Самолёт-Регионы».

«Новые лаборатории – это наша гордость! Студенты оценили изменения, они так и говорят – мы хотим здесь учиться, нам все нравится! У ребят появилась возможность осваивать новые компетенции, раньше они об этом читали или смотрели на видео. Сейчас же студенты самостоятельно решают сложные задачи на новом оборудовании, у них горят глаза. И это главное!» – сказала Надежда Бессонова, и.о. обязанности директора колледжа.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, открытие этих лабораторий знаменует перезагрузку в развитии системы СПО Мурманской области, которая уже входит в топ-5 регионов по эффективности реализации «Профессионалитета». До 2031 года в рамках проекта в регионе планируется подготовить более 6 тысяч специалистов, с последующим трудоустройством не менее 85% выпускников.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554459/#&gid=1&pid=61

 

