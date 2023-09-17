В день 90-летия Управления ФСБ России по Северному флоту в городе воинской славы Полярный торжественно открыли памятный знак на месте первого подразделения военной контрразведки СФ

В церемонии приняли участие представители командования СФ, военной контрразведки, ветераны органов госбезопасности, военнослужащие гарнизона, юнармейцы, мурманские нахимовцы.

Почётное право открыть памятник было предоставлено начальнику Управления ФСБ России по СФ полковнику Алексею Стафееву и председателю общественной организации ветеранов военной контрразведки Управления ФСБ России по СФ капитану 2 ранга запаса Андрею Карасёву.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился командующий СФ адмирал Александр Моисеев. Он поздравил от лица воинов флота ветеранов и сотрудников Управления ФСБ России по СФ со знаменательной датой.

«Сегодняшнее событие – открытие памятного знака – это дань уважения и памяти предшественникам, высокая оценка их заслуг и напоминание нашему поколению, что именно они смогли сформировать практически с нуля систему обороны и безопасности здесь на Севере. Победа в Великой Отечественной войне подтвердила успешность тех задач, которые были совместно решены нашими предшественниками – и воинами-североморцами, и контрразведчиками Северного флота», – сказал адмирал Александр Моисеев.

Начальник Управления ФСБ России по СФ полковник Алексей Стафеев отметил, что сегодня сотрудники управления вместе с военнослужащими флота решают важные государственные задачи в самых различных районах Мирового океана.

«За личное мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции, 12 сотрудников управления награждены государственными и ведомственными наградами», – отметил полковник Алексей Стафеев.

В завершение мероприятия военнослужащие гарнизона прошли торжественным маршем.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, открытие памятного знака состоялось в историческом месте – именно здесь, в городе Полярном, с 16 сентября 1933 года размещалось особое отделение при Мурманском окружном отделении Объеденного государственного политического управления – первое структурное подразделение, которое осуществляло контрразведывательное обеспечение кораблей и частей ВМФ и формируемой Северной военной флотилии. В июле 1942 года фашистские бомбардировщики сравняли это деревянное здание с землей. Восстановлено оно было только в 1947 году и просуществовало до 1953 года.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479082@egNews