В День атомного ледокольного флота, 3 декабря, планируют универсальный атомный ледокол «Урал» отправить в первый рабочий рейс

29 ноября универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток.

Планируется, что 3 декабря, в День атомного ледокольного флота, универсальный атомный ледокол «Урал» выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.

«Универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 наглядно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. - Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями. Отдельно стоит отметить систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на втором серийном универсальном атомном ледоколе (УАЛ) «Урал» состоялась 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Разрешение поднять флаг на ледоколе отдал Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь важное значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из наиболее перспективных глобальных транспортных коридоров. Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/11/30/11489-atomnyy-ledokol-ural-rosatomflota-zavershil-perehod-v-port-pripiski-murmansk/