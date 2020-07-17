В День авиации ВМФ России в Североморске состоялся митинг, посвященный памяти Героя России, генерал-майора Тимура Апакидзе

В нём приняли участие лётчики Северного флота, ветераны морской авиации, представители военного командования и руководство ЗАТО.

Тимур Автандилович – легендарный ас, он первым из строевых лётчиков посадил истребитель на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», воспитал не одно поколение молодых специалистов и сохранил палубную авиацию для нашей страны. На сегодняшний день в России – два корабельных истребительных авиационных полка и оба они базируются в Североморске-3 – военном гарнизоне и столице палубной авиации.

- Здесь, в Североморске, живёт много людей, которые посвятили свою жизнь морской авиации. Для нас это важное памятное событие. Тимур Автандилович Апакидзе погиб 17 июля в 2001 году, выполняя показательный полёт в Центре боевой подготовки и переучивания лётного состава авиации ВМФ под Псковом. Каждый год в этот день мы возлагаем цветы к бюсту авиатора и вспоминаем всех лётчиков, отдавших свои жизни в годы войны и в мирное время, - сказал заместитель командующего объединения ВВС и ПВО Северного флота полковник Александр Ломакин.

По традиции авиаторы-североморцы сегодня также возложили цветы к бюсту одного из лучших советских лётчиков Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза - Бориса Сафонова.