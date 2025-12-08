Стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 годуСохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.25 17:00

В День добровольца руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис приняла участие в проекте «Арктический диалог»

Встреча прошла в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» в рамках тематической смены «Волонтёры Заполярья», участниками которой стали школьники из Ловозерского округа, Ковдора, ЗАТО г. Североморск, Полярных Зорь и Кандалакши.

Во время общения с участниками волонтёрской смены руководитель Евгения Чибис рассказала о разных активностях, которые проводят добровольцы на севере. Особый интерес у ребят вызвал проект по благоустройству природных источников «От родника до океана», который состоит из нескольких направлений: сбора мусора на побережье, благоустройства родников и возвращении первозданного облика маякам. Евгения Владимировна подчеркнула, что волонтёрские акции объединяют волонтёров со всей Мурманской области и других регионов, и вызывают эмоциональное удовлетворение от совершённых добрых дел и у взрослых, и у детей.

«В подростковом возрасте детям часто трудно найти общий язык с родителями. А во время нашей «трудотерапии», совместных выездов на экологические акции, семьи сближаются. У них появляется общий предмет для гордости. К тому же, дети на волонтёрских акциях стараются не меньше взрослых», – отметила Евгения Чибис.

Также Евгения Чибис рассказала о своем первом волонтёрском опыте в детстве, когда в Советском союзе было движение «тимуровцев» — специальных отрядов для помощи нуждающимся.

«Мы находили бездомных кошек и собак и пристраивали их в добрые руки. Помогали старикам – подметали, носили продукты, делали всё необходимое», – вспоминала Евгения.

Молодые люди задавали вопросы о перспективах развития волонтёрства.

«IШесть лет назад, когда я приехала на север, еще даже не существовало платформы «Добро.ру», с помощью которой можно было найти любую волонтёрскую акцию себе по душе, а людям приходилось часто объяснять суть волонтёрства, что это не бесплатная рабочая сила, а помощь на добровольной основе. Сейчас в нашем регионе и по всей стране сотни проектов и тысячи добровольцев, которые готовы сделать наш мир лучше», – сказала Евгения Чибис.

Участница волонтёрской смены, 16-летняя Ева Писарева из Лувеньги Кандалакшского округа, занимается краеведением в своём селе на добровольной основе. Во время «Арктического диалога» она спросила совета Евгении Чибис, как девушка может совмещать любимое дело с волонтёрством. Новым для ребят стало понятие интеллектуального волонтёрства и о том, как они участвуют в проектах Единого волонтёрского центра.

«Участники проектов «Звезда Севера» и «Творческая Осень» уже пять лет ездят в разные города нашего региона, даже самые отдалённые, и безвозмездно проводят лекции и мастер-классы по вопросам, в которых считаются экспертами. Многие специалисты уже вышли на всероссийский уровень, выезжая в другие флотские города нашей страны. Но все они с чего-то начинали. Вы, как и другие инициативные ребята, тоже наверняка обладаете уникальными навыками и знаниями, которыми можете делиться, и, таким образом, реализоваться в волонтёрстве», – рассказала Евгения Чибис.

В целом во время тематической смены школьники узнают историю добровольчества в России, познакомятся с организациями, осуществляющими волонтёрскую деятельность в Мурманской области, научатся работать с платформой «Добро.ру», а также создадут собственные проекты: карту добрых дел в своем муниципалитете и выступления к конкурсу социальной рекламы.

Напомним, что серия встреч регионального проекта «Арктический диалог» проходит с 2022 года. Известные гости делятся с молодежью историей успеха и отвечают на разнообразные вопросы. Главная цель – показать ребятам возможности и перспективы, которые открыты в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558236/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 15 серия (16+)22:55«Легенда Ноттингэма». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,18 рубля, евро прибавляет 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Жители многоквартирных домов Мурманской области могут подключаться к общедомовым чатам по QR-коду-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»