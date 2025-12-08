В День добровольца руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис приняла участие в проекте «Арктический диалог»

Встреча прошла в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» в рамках тематической смены «Волонтёры Заполярья», участниками которой стали школьники из Ловозерского округа, Ковдора, ЗАТО г. Североморск, Полярных Зорь и Кандалакши.

Во время общения с участниками волонтёрской смены руководитель Евгения Чибис рассказала о разных активностях, которые проводят добровольцы на севере. Особый интерес у ребят вызвал проект по благоустройству природных источников «От родника до океана», который состоит из нескольких направлений: сбора мусора на побережье, благоустройства родников и возвращении первозданного облика маякам. Евгения Владимировна подчеркнула, что волонтёрские акции объединяют волонтёров со всей Мурманской области и других регионов, и вызывают эмоциональное удовлетворение от совершённых добрых дел и у взрослых, и у детей.

«В подростковом возрасте детям часто трудно найти общий язык с родителями. А во время нашей «трудотерапии», совместных выездов на экологические акции, семьи сближаются. У них появляется общий предмет для гордости. К тому же, дети на волонтёрских акциях стараются не меньше взрослых», – отметила Евгения Чибис.

Также Евгения Чибис рассказала о своем первом волонтёрском опыте в детстве, когда в Советском союзе было движение «тимуровцев» — специальных отрядов для помощи нуждающимся.

«Мы находили бездомных кошек и собак и пристраивали их в добрые руки. Помогали старикам – подметали, носили продукты, делали всё необходимое», – вспоминала Евгения.

Молодые люди задавали вопросы о перспективах развития волонтёрства.

«IШесть лет назад, когда я приехала на север, еще даже не существовало платформы «Добро.ру», с помощью которой можно было найти любую волонтёрскую акцию себе по душе, а людям приходилось часто объяснять суть волонтёрства, что это не бесплатная рабочая сила, а помощь на добровольной основе. Сейчас в нашем регионе и по всей стране сотни проектов и тысячи добровольцев, которые готовы сделать наш мир лучше», – сказала Евгения Чибис.

Участница волонтёрской смены, 16-летняя Ева Писарева из Лувеньги Кандалакшского округа, занимается краеведением в своём селе на добровольной основе. Во время «Арктического диалога» она спросила совета Евгении Чибис, как девушка может совмещать любимое дело с волонтёрством. Новым для ребят стало понятие интеллектуального волонтёрства и о том, как они участвуют в проектах Единого волонтёрского центра.

«Участники проектов «Звезда Севера» и «Творческая Осень» уже пять лет ездят в разные города нашего региона, даже самые отдалённые, и безвозмездно проводят лекции и мастер-классы по вопросам, в которых считаются экспертами. Многие специалисты уже вышли на всероссийский уровень, выезжая в другие флотские города нашей страны. Но все они с чего-то начинали. Вы, как и другие инициативные ребята, тоже наверняка обладаете уникальными навыками и знаниями, которыми можете делиться, и, таким образом, реализоваться в волонтёрстве», – рассказала Евгения Чибис.

В целом во время тематической смены школьники узнают историю добровольчества в России, познакомятся с организациями, осуществляющими волонтёрскую деятельность в Мурманской области, научатся работать с платформой «Добро.ру», а также создадут собственные проекты: карту добрых дел в своем муниципалитете и выступления к конкурсу социальной рекламы.

Напомним, что серия встреч регионального проекта «Арктический диалог» проходит с 2022 года. Известные гости делятся с молодежью историей успеха и отвечают на разнообразные вопросы. Главная цель – показать ребятам возможности и перспективы, которые открыты в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558236/#&gid=1&pid=4