В День добровольца в Мурманском педагогическом колледже начал работу волонтёрский центр

19 студентов колледжа в торжественной обстановке получили книжки волонтёра, в которых будет вестись учёт добровольческой деятельности. Их вручила директор Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений Татьяна Бодня.

Как отметила руководитель центра, создание волонтёрских организаций в образовательных учреждениях - очень важная работа, благодаря которой состав добровольцев расширяется.

«Мне нравится видеть результат от своей работы. Рада, что стала представителем волонтёрского центра. Думаю, это может дать мне новые возможности для оказания помощи», - поделилась студентка колледжа София Недилько.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457298766%2Fwall-4185250_165439