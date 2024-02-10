В День экологии на выставке «Россия» прошла викторина на знание природных особенностей Мурманской области

Минприроды региона совместно с дирекцией ООПТ провели ряд экопросветительских мероприятий в рамках Дней экологии на выставке «Россия».

Гости выставки поучаствовали в викторине по природным особенностям региона, узнали о самых популярных у туристов ООПТ, краснокнижных видах и охране биоразнообразия в Мурманской области. Всем ответившим на вопросы достались открытки с краснокнижной мурманской рысью или книги о правилах поведения в природе.

Ранее сотрудник дирекции ООПТ провёл художественный мастер-класс по рисованию акриловыми красками на экосумках. Участники мастер-класса научились рисовать кита в волнах Баренцева моря, попутно узнав много интересных фактов о природном парке «Териберка».

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, всего в мероприятиях Дней экологии, организованных представителями региона, поучаствовали более 500 человек – индивидуально и экскурсионными группами. Школьники и студенты из Мурманской области, которых отличали фирменные толстовки «На Севере – жить», с гордостью фотографировались возле мурманской экспозиции и со знанием дела отвечали на вопросы о родной северной природе.

Фото: https://gov-murman.ru