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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 17:35

В День физкультурника в Мончегорске состоится первый кроссфит забег, а в Мурманске – экскурсии по спортплощадкам для юных северян

10 августа спортивное сообщество страны будет уже в 85-й раз праздновать День физкультурника. На оперативном совещании 5 августа министр спорта Светлана Наумова рассказала о том, как Мурманская область готовится к событию, а также анонсировала самые яркие мероприятия августа.

«10 августа для северян и гостей региона будет организована обширная спортивно-массовая и развлекательная программа, пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей», – отметила министр спорта.

Глава профильного ведомства сообщила, что в сводный план мероприятий, приуроченных к празднованию Дня физкультурника, вошли порядка 60 событий.

В частности, Мончегорск примет первый в регионе кроссфит забег «Moncha grace – 2024», в программу которого включены беговые и функциональные этапы. Здесь же пройдёт заплыв «X-WATERS Imandra 2024». Старт заплыва будет дан от Риж-губы.

«Разумеется, дистанция в 10 км – испытание не для всех. Тем, кто не готов к серьёзной дистанции представлена возможность принять участие в вечернем заплыве на 1 км вдоль обновленной набережной Мончегорска или на премьерной дистанции «Круг Любви» протяженностью 2,5 км. Данный маршрут проходит вокруг острова Любви и финиширует на набережной», – отметила Светлана Наумова.

Глава профильного ведомства анонсировала ещё одну новую дистанцию в 100 метров, которая подойдёт и для скоростных рекордов опытных пловцов, и первых стартов на открытой воде начинающих спортсменов.

В День физкультурника в Мурманске на базе спортивного центра «Авангард» проведут экскурсии для детей в рамках проекта «Родной двор - родной город». Ребят проведут по спортивным площадкам, где представители федераций познакомят юных жителей заполярной столицы с различными видами спорта. А в преддверии праздника, 9 августа, в Центре управления регионом состоится церемония чествования физкультурного актива.

17 августа в парке «Патриот» близ Кильдинстроя пройдёт «Гонка Героев – Заполярный рубеж». Участники соревнований будут разделены на три группы. Команды победители и призеры в каждом дивизионе наградят кубками и грамотами, участников команд – памятными призами, медалями и грамотами. Напомним, новую спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса.

22 августа в Долине Уюта Мурманска состоится спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, говоря о календаре спортивных и массовых мероприятий, министр спорта также анонсировала традиционный мотоциклетный кросс в Кировске. 24 августа здесь соберутся участники от 8 до 50 лет и старше. Ещё одно событие состоится 31 августа в Африканде, где дадут старт финальному этапу чемпионата России по автомобильному спорту в труднодоступной местности по бездорожью «трофи-рейд». Соревнование соберет более 300 автоспортсменов. Символично, что в впервые в Российской Федерации соревнования по трофи рейду прошли ровно 30 лет назад в Мурманской области.

В завершении доклада Светлана Наумова напомнила о стартовавшем в Мурманске новом направлении проекта «Бодрое воскресенье». Теперь по субботам в Мурманске будут проводить бесплатные тренировки по ЛФК для лиц старше 55 лет. Записаться на занятие можно по ссылке.

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Клавдия
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Сергей
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