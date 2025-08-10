В День физкультурника в мурманской Долине Уюта провели забег и акцию ВФСК ГТО

На территории спортивного комплекса «Долина Уюта» Мурманска 9 августа прошли мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Среди них: забег на дистанцию до 5000 метров и акция ВФСК «ГТО». Событие объединило жителей и гостей столицы Кольского Заполярья разных возрастов.

На церемонии открытия всех приветствовал директор центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко.

«Рад видеть сегодня всех в Долине Уюта. Хочу пожелать вам любить спорт, заниматься спортом, подавать пример. Всех с праздником!», – сказал Александр Зубко.

Быстрее всех достигли финиша Михаил Рыбаков (16 минут 25 секунд) и Татьяна Соколова (20 минут 23 секунды). Серебряные медали завоевали Богдан Палий (17 минут 33 секунды) и Ирина Корниенко (23 минуты 11 секунд). «Бронзу» – Александр Белый (18 минут 57 секунд) и Екатерина Агафонова (23 минуты 25 секунд).

Также в это время можно было сдать виды испытаний (тестов) комплекса ВФСК «ГТО». В зависимости от ступени в акцию ВФСК «ГТО» вошли: смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из пневматической винтовки из положения стоя.

Мероприятия проводились в целях вовлечения жителей Мурманской области в систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствования их спортивного досуга; пропаганды активного и здорового образа жизни среди населения Мурманской области.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

