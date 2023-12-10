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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.23 10:00

В День героев Отечества губернатор Андрей Чибис провёл встречу с женами бойцов СВО

Вчера в рамках мероприятий, посвященных Дню героев Отечества, губернатор Андрей Чибис провёл встречу с супругами и родственниками участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» Мурманска.

«Мы сегодня у «Алёши» чествовали героев Отечества прошлых и нынешних времён. И мы прекрасно понимаем, что герой – это не только тот, кто удостоен «Звезды», но и все те, кто отдаёт себя служению Родине и сейчас находится в боевых порядках. Но главное, что ни один герой не может состояться без крепкого и надежного тыла. Хочу всех вас поздравить, это несомненно и ваш праздник тоже. И вы служите стране наравне с нашими защитниками. Большое вам за это спасибо, – подчеркнул Андрей Чибис, обращаясь к гостям встречи.

Губернатор отметил, что региональное правительство находится в постоянном взаимодействии с муниципальными представителями, но важно и личное общение с близкими бойцов, чтобы понимать, какая требуется помощь, что можно сделать, чтобы они чувствовали уверенность и поддержку.

В рамках встречи участники смогли задать главе региона напрямую вопросы, по которым требуется оперативное решение. Супруга участника СВО из Алакуртти поблагодарила за поддержку, и отметила, что жители очень рады строительству в посёлке нового здания Дома культуры. 

«Теперь у нас действительно будет и время, и достаточно места, где мы сможем встречаться, где смогут заниматься дети. У нас оперативно появляется все, что необходимо. За это большая благодарность, в том числе и от наших ребят. Спасибо за помощь», – подчеркнула северянка.

Поддержка военнослужащих и членов их семей – приоритетное направление работы регионального правительства. В этом году по поручению президента Владимира Путина принято решение о выделении федеральных средств на реновацию ЗАТО, кроме того, инфраструктура активно обновляется по плану «На Севере – жить». Андрей Чибис напомнил, что в этом году уже создано три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» – в Мурманске, Североморске и Полярном. В них проводятся мероприятия для семей и детей, мамы могут получить консультации необходимых специалистов.   

«Это и психологи, и медики, и юристы, и представители других нужных направлений. Предлагаю такое же пространство создать и у вас в ДК Алакуртти», – отметил губернатор. 

Вопрос будет проработан профильными специалистами, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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