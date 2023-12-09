В День героев Отечества на Северном флоте состоялась торжественная церемония приёма школьников в «Юнармию»

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в торжественной обстановке заместитель командующего смешанного авиационного корпуса – начальник авиации Северного флота заслуженный лётчик России полковник Павел Подгузов передал 15 ребятам значки и удостоверения «Юнармии». Юным армейцам пожелали успехов в учёбе и в спорте, быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

Сегодня, в День героев Отечества, в корабельном истребительном авиационном полку Северного флота состоялась торжественная церемония приёма в ряды Юнармии учащихся школ посёлка Североморск-3, города Североморска и Мурманска.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота и корабельного истребительного авиационного полка, в том числе участник специальной военной операции, Герой России старший прапорщик Александр Панасюк, а также представители регионального отделения «Юнармии», нахимовцы и другие.

Мероприятие началось с экскурсии по территории полка, военнослужащие части рассказали учащимся школы и ученикам Мурманского Нахимовского военно-морского училища об истории части и авиационной техники. В самолётном ангаре ребятам показали палубные истребители МиГ-29КУБ и Су-33, рассказали об их предназначении и боевых возможностях. Самым интересным для ребят стала возможность посидеть в кабине самолётов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в торжественной обстановке заместитель командующего смешанного авиационного корпуса – начальник авиации Северного флота заслуженный лётчик России полковник Павел Подгузов передал 15 ребятам значки и удостоверения «Юнармии». Юным армейцам пожелали успехов в учёбе и в спорте, быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

«С этого момента вы стали частью масштабного патриотического движения. Это не только большая честь, но и огромная ответственность» - сказал Герой России старший прапорщик Александр Панасюк, обращаясь ребятам.

После мероприятия ребят угостили чаем с блинами, бутербродами и сладостями.

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490258@egNews