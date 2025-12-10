В День героев Отечества в Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу

9 декабря, в День героев Отечества, на здании третьего корпуса мурманской ООШ №58 на ул. Карла Либкнехта, 18а (бывшей школы №34) была открыта мемориальная доска выпускнику школы, старшему сержанту морской пехоты, Герою России Роману Манкевичу.

Роман Юрьевич Манкевич родился в 1985 г. в Мурманске. Срочную армейскую службу проходил в ВДВ, затем служил по контракту. В 2009-2013 гг. работал судебным приставом. В 2013 году вернулся в Вооружённые Силы, в морскую пехоту. В 2017 году принимал участие в боевых действиях в Сирии. С марта 2022 года гвардии старший сержант Манкевич, позывной «Тигр», участвовал в специальной военной операции в должности заместителя командира взвода 1-го отделения 1-го батальона 61-й Отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота. 26 октября 2022 года Роман Юрьевич Манкевич погиб в стрелковом бою, пожертвовав собой ради спасения товарища. Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

28 ноября текущего года постановлением администрации города Мурманска общеобразовательной школе №58 присвоено имя Романа Манкевича.

Открытие памятного знака на фасаде школы прошло в торжественной обстановке. У входа в здание в почётном карауле выстроились юнармейцы. В церемонии приняли участие члены семьи героя, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава города Мурманска Иван Лебедев, заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Игорь Курочкин, педагоги и учащиеся школы.

Добрыми воспоминаниями о Романе Манкевиче с присутствующими поделились его дочь Диана и его первая учительница Анна Васильевна Лукасевич.

Андрей Чибис, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что память о доблестном морском пехотинце отныне принадлежит не только его родным и близким, но и всем жителям Мурманска.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске герою-мурманчанину.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31463&page=1