В День героев Отечества в Мурманске открыли памятник подвигу бойцов оленетранспортных батальонов

Сегодня, в День героев Отечества, в Мурманске состоялось открытие памятного мемориала «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В торжественном митинге принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Очень символично, что в День героев Отечества, по сути, восстановлена историческая справедливость. Мы увековечиваем память самых скромных, миролюбивых и отважных героев Великой Отечественной войны – оленеводов. Северная кавалерия обеспечила серьезную помощь Советской армии. Без оленетранспортных батальонов освобождение Севера было бы невозможно. Поздравляю всех с этим важным событием», – в приветственном слове сказал глава области.

Инициатива установки мемориального объекта принадлежит представителям саамского сообщества. Предложение озвучили на Съезде коренного малочисленного народа Севера – саами в ноябре 2014 года. Его поддержали Саамское собрание Самь Соббар и областная общественная организация «Ассоциация кольских саамов». Смоленский скульптор Игорь Чумаков воплотил идею в жизнь и изобразил на постаменте фигуры оленевода и лыжника, а также их верных товарищей – северных оленей и лайку.

За проделанную организационную работу и значительный вклад в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации Андрей Чибис вручил президенту Ассоциации Елене Рочевой Благодарность Федерального агентства по делам национальностей.

Оленетранспортные батальоны были сформированы в ноябре 1941 года. Защищали северные рубежи оленеводы из Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа. В условиях долгой зимы и при отсутствии дорог специальные подразделения Советской армии стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам. В годы войны они доставляли на передовую продовольствие, оружие и снаряды, вывозили раненных. Всего с помощью оленей с линии фронта эвакуировали более 10 тысяч человек и 160 самолетов, доставлено по бездорожью 17 тысяч тонн боеприпасов, около 8 тысяч военнослужащих и партизан переправлено для выполнения боевых заданий, в том числе в тыл врага. Оленетранспортные батальоны участвовали в боях за Петсамо, Никель, Рудники, Киркенес, освободили Советское Заполярье и вступили на территорию Северной Норвегии.

В завершение торжественного митинга губернатор Мурманской области, командование Северным флотом и представители саамской общественности возложили цветы к подножию мемориала. Память оленеводов-фронтовиков почтили минутой молчания.

Отдать дань уважения героям Севера теперь могут жители и гости Мурманской области. Памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» установлен возле администрации Первомайского округа Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на создание мемориала правительством Мурманской области выделен грант. При содействии регионального правительства и ПАО «ГМК «Норильский никель» разработана проектно-сметная документация, изучен вопрос подготовки документов и изготовления памятника.

Поддержку в обустройстве площадки для установки памятника оказала компания «КОЛА-гранит».