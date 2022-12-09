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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 17:45

В День Героев Отечества в Мурманской области открыто 26 «Парт Героя»

«Парта Героя» – образовательный проект парии «Единая Россия». Проект запущен в рамках партпроекта «Новая школа» в 2018 году совместно с Министерством образования РФ. 

Цель проекта – в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал «Север помнит» в раздел «Герои», где собрана информация о героях Кольского Заполярья, награждённых различными знаками отличия в разные годы.

Право сидеть за «Партой Героя» могут ученики, которые отлично учатся и принимают активное участие в жизни школы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект нашёл огромный отклик в сердцах северян. Сегодня новые парты появились в образовательных учреждениях Мурманска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорей, Североморска, Ковдора и ЗАТО Александровск, а также в Ловозерском, Кольском и Печенгском районах. Всего в образовательных учреждениях Мурманской области с начала реализации проекта открыто 72 такие парты. 

«В Мурманской области, да и во всей России сейчас уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. В школах исполняют гимн, поднимают флаг страны, учебным заведениям присваивают имена героев. Все это направленно на воспитание уважительного отношения к истории нашей страны, такие мероприятия помогают молодежи правильно понимать героическое прошлое и настоящее нашей Родины», – рассказала региональный координатор партпроекта «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«В этот день важно помнить, как о Героях Отечества, так и о Героях нашего времени. Поэтому именно в эту дату – 9 декабря – назначено открытие новых «Парт». Всех героев объединяло и продолжает объединять желание прийти на помощь ближнему, протянуть руку помощи, рискуя собственной жизнью. Сейчас таким примером являются участники спецоперации», – рассказала руководитель Мурманского РИК партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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