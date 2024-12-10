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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 09:45

В День героев Отечества в школе имени Героя России Михаила Попова в Печенге открыли мурал, посвящённый Герою России Андрею Спирину

На мероприятии присутствовали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, супруга военнослужащего Наталья Спирина и его сын Егор.

Глава региона, открывая мурал, подчеркнул, что это дань всем героям, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.

Андрей Спирин – Герой России, заместитель командира мотострелкового батальона по вооружению 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады. Майор Андрей Спирин с первых дней принимал участие в спецоперации: обеспечивал подразделения боеприпасами и техникой, с риском для жизни выполнял сложные задачи. Был ранен, но, как только выписался из госпиталя, вернулся к своим. Андрей Спирин принял последний бой на окраине населённого пункта Рубежное в Харьковской области. Противник подверг российские позиции плотному минометному обстрелу. Несмотря на это, колонна обеспечения прорвалась к находящемуся под огнём подразделению. Старшим в колонне был майор Андрей Спирин. Он лично корректировал действия артиллерии, дважды вызывал огонь на себя, снова был ранен, но продолжил руководить боем. Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчиненных.

Супруга погибшего Наталья Спирина вместе с губернатором Андреем Чибисом вручила школьникам подарок – тетради с изображением Героя.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, муралы с изображением героев России открываются в школах региона с 2023 года в рамках федерального патриотического проекта «Лица героев» партии «Единая Россия» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Всего в образовательных организациях региона открыто 78 муралов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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