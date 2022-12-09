В День Героев Отечества в торжественной церемонии присвоения Печенгской школе имени Михаила Попова принял участие губернатор Мурманской области

В День героев Отечества Печенгской школе №5 присвоили имя Героя России Михаила Сергеевича Попова. В торжественной церемонии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который сегодня находится с рабочим визитом в округе. На мероприятии от имени майора Михаила Попова, который продолжает нести службу за пределами региона, присутствовали его родители Надежда Алексеевна и Сергей Владимирович.

«Мне посчастливилось лично познакомиться с Михаилом, это было летом, когда я был у наших бойцов. Герои в лице и Михаила, и Сергея Бойко, в лице других наших бойцов, к сожалею, часть из них награждены посмертно, учились здесь. И теперь в этой школе учатся их дети. Дорого осознавать и понимать, с какой самоотверженностью работают наши ребята на передовой, как велика их храбрость и мудрость. Все эти люди для нас – герои, они пишут новую мировую историю. Мы гордимся Михаилом, гордимся всеми нашими бойцами, которые сегодня дарят нам будущее», – сказал Андрей Чибис.

Герой Российской Федерации Михаил Попов записал видеообращение, в котором поблагодарил учителей за то, что привили любовь и уважение к истории своей страны.

«Я вас не подвёл и обещаю не подвести впредь. Звание Героя России расцениваю как заслугу своих родителей, учителей, друзей с которыми мы читали истории о героях Великой Отечественной войны. Присвоение моего имени школе – большая честь для меня и огромная ответственность. Обещаю честно и верно служить нашей Родине», – заверил Михаил Попов.

Также с приветственным словом выступил Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе. Он поблагодарил родителей за достойное воспитание сына, а также произнёс напутственные слова школьникам, отметив, что российский офицер носит погоны для того, чтоб в самый ответственный момент он мог принять решение и выполнить поставленную задачу.

После в стенах школы состоялось посвящение школьников в юнармейцы.

Ребята произнесли клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Теперь им предстоит нести вахты памяти, участвовать в военных парадах, слётах, выставках, спортивных соревнованиях и мероприятиях, заниматься в кружках творческой и технической направленности, вести шефскую и волонтёрскую работу. В знак вступления в движение глава региона Андрей Чибис вместе с военнослужащими надел школьникам береты.

Кроме того, в Печенгском округе глава региона сегодня провёл встречу с жёнами участников СВО, а после возложил цветы к мемориалу «Воинам-танкистам 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота, участвовавшим в выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Михаил Сергеевич Попов – Герой Российской Федерации, начальник штаба – заместитель командира мотострелкового батальона. Родился в посёлке Спутник Мурманской области, и окончил среднюю общеобразовательную школу №5 Печенги в 2007 году. Михаил Сергеевич принимает участие в специальной военной операции с 4 мая 2022 года, проявляя хладнокровие, решительность, мужество и отвагу. Под командованием капитана Попова группа бойцов трое суток выдерживала противостояние с превосходящими силами украинских националистов. В результате были уничтожены 150 боевиков и два их танка.

За проявленные мужество и героизм капитан Попов награждён Золотой звездой Героя России, также ему досрочно присвоено звание майора.

Фото: https://gov-murman.ru