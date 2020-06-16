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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.20 13:45

В день голосования можно проводить разные мероприятия - ЦИК

У ЦИК нет возражений против мероприятий для избирателей в день голосования по поправкам в Конституцию. Их можно проводить возле участков, если они не будут мешать процессу и не нарушат требования по охране здоровья граждан. Об этом рассказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга.

Она отметила, что организаторы с интересом наблюдают за тем, как страна постепенно выходит из ограничений, которые вводили из-за коронавируса. Гришина подчеркнула, что это важно для каждого жителя, поэтому «было бы странно» сейчас ограничивать возможность проведения на открытом воздухе различных интересных общественных акций рядом с помещениями для голосования.

Она подчеркнула, что законодательство не устанавливает никаких ограничений и запретов в этом случае. «Если эти мероприятия будут организованы таким образом, что все требования к охране здоровья выполнены, что это гражданам интересно, у нас никаких возражений нет», - приводит слова Майи Гришиной телеканал «360».

При этом мероприятие не должно мешать возможности граждан проголосовать, поэтому важно продумать, где именно оно будет проходить. ЦИК настаивает, чтобы его проводили вне помещения для голосования, отмечает секретарь Центризбиркома.

 

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