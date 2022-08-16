Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 17:00
В День горняка в Кировске на праздник придут «Котонавты»
27 августа в Кировске на Дне горняка выступит театр светового перформанса «Светлые лица» из Москвы. Данная группа представит интерактивный спектакль «Котонавты».
«Светлые лица» — это инновационное шоу, шагающее в ногу со временем. Участники работают на пересечении жанров светового представления, танца и театрализованного перформанса. Зрелищные номера и шоу программы уникальны и изумляют дизайном сценических образов, а мастерство артистов приводит зрителей в полный восторг.
В шоу демонстрируются передовые световые технологии, пиксельные спецэффекты, надувные костюмы и декорации, уникальный световой реквизит.
Фото: https://vk.com/svetlitsa_official?z=photo-56170060_457241330%2Fwall-56170060_722
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