В День горняка в Кировске на праздник придут «Котонавты»

27 августа в Кировске на Дне горняка выступит театр светового перформанса «Светлые лица» из Москвы. Данная группа представит интерактивный спектакль «Котонавты».

«Светлые лица» — это инновационное шоу, шагающее в ногу со временем. Участники работают на пересечении жанров светового представления, танца и театрализованного перформанса. Зрелищные номера и шоу программы уникальны и изумляют дизайном сценических образов, а мастерство артистов приводит зрителей в полный восторг.

В шоу демонстрируются передовые световые технологии, пиксельные спецэффекты, надувные костюмы и декорации, уникальный световой реквизит.

Фото: https://vk.com/svetlitsa_official?z=photo-56170060_457241330%2Fwall-56170060_722