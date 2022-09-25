В День города Историко-краеведческому музею Полярного передан Меч Победы

24 сентября в городе воинской славы Полярном проходили торжественные мероприятия по случаю 123-летия. На площади Победы состоялся митинг, где полярнинцев приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Полярный - важнейший город для нашего региона. Именно с него начиналось зарождение военно-морского дела на Кольском полуострове. В первой половине прошлого века этот город стал основой для формирования мощнейшего в нашей стране Краснознаменного Северного флота. Будучи его базой, Полярный по праву носит звание «Город воинской славы». Меч Победы, который мы сегодня будем передавать в музей, это мощный символ для всех нас. Для всех, кто строил, развивал город, для всех, кто его защищал и защищает, для тех героев, кто отстаивает нашу страну, Заполярье», - подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил главе ЗАТО Александровск Ильясу Мазитову памятный адрес, а также передал на хранение в Городской историко-краеведческий музей Меч Победы. Ильяс Мазитов в свою очередь передал меч директору музея Валентине Коськиной.

Напомним, меч вручили Полярному в зале Славы московского Музея Победы в июне этого года в числе 45 городов воинской славы России.

«Дорогие жители и гости города воинской славы Полярного, уважаемые товарищи офицеры, матросы, старшины и мичманы. В день 123-летней годовщины основания города, колыбели Северного флота очень значимо, что Меч Победы передан нашему городу. Это символ связи поколений, продолжение традиций, которые были заложены на земле Полярного в годы в Великой Отечественной войны. Символично, что сейчас ведётся специальная военная операция, чтобы не допустить развития фашистской идеологии, чтобы не повторилась тяжелейшая война. Для этого мы сегодня здесь, для этого здесь этот меч. Чтобы все вы помнили, гордились, были готовы защищать свою Родину. От имени каждого военнослужащего я могу сказать, что мы готовы», - сказал контр-адмирал Олег Шастов, командующий Краснознаменной Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мечи Победы изготовлены в городе оружейников Златоусте. Клинок выполнен из златоустовской стали, отличающейся особой твердостью и упругостью. Меч покрыт золотом высшей пробы и инкрустирован уральскими самоцветами – гранатами, символизирующими пролитую кровь, и голубыми топазами, которые считаются символом мира. Длина меча составляет 1 метр 20 сантиметров, вес – более пяти килограммов. На лезвии клинка – растительный орнамент и дарственная надпись, своя для каждого города. А на другой стороне высечены знаменитые слова святого благоверного князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».