В День города мурманчане смогут проехать на экскурсионном троллейбусе

В честь 105-летия Мурманска 4 октября в 11 часов 50 минут от конечной остановки маршрута троллейбуса №3 (ул. Магомеда Гаджиева) отправится необычный троллейбус с библиотекарем-экскурсоводом на борту. Акция станет сюрпризом для горожан от АО «Электротранспорт» и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой.

По пути следования троллейбуса экскурсовод расскажет об истории Мурманска, его улицах и памятниках. Особое внимание будет уделено любимому мурманчанами району Семеновского озера, где расположены многие из знаковых достопримечательностей заполярной столицы. В пути речь пойдет в том числе о мемориале «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», культурно-парковом комплексе им. О.П. Найдёнова, мурманском океанариуме; областном Центре дополнительного образования «Лапландия»; храме Спас-на-Водах; мемориальном комплексе морякам, погибшим в мирное время; мемориале «Стойкости и мужеству жителей Мурманска в годы Великой Отечественной войны», Мурманском областном краеведческом музее, памятнике Герою Советского Союза Анатолию Бредову, площади Пять Углов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, пассажиры услышат стихи мурманских поэтов о городе и интересные факты о Мурманске.